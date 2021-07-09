В Москве выявлено 6 643 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за последние сутки подтвердили 6 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Госпитализация потребовалась 1 700 пациентам. К системе искусственной вентиляции легких подключен 671 человек.

Также за последние 24 часа скончались 102 пациента с диагностированным коронавирусом и сопутствующей пневмонией.

Лечение от коронавирусной инфекции завершил 7 231 пациент. Всего COVID-19 переболел 1 214 731 человек.

В России за последние сутки выявили 25 766 новых случаев коронавируса. Всего по стране с момента начала пандемии подтвердили 5 733 218 эпизодов заболевания.