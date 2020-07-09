PayPal перестанет совершать переводы по России с 31 июля

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Международная платежная система PayPal перестанет осуществлять переводы по России с 31 июля, сообщает ИА "НСН" со ссылкой на официальный сайт системы.

Теперь PayPal будет работать только с международными платежами. Данное решение было принято компанией из-за вступившего в силу закона "О национальной платежной системе". Он подразумевает, что сервисы электронных платежей не могут передавать сведения о переводах по Росии за рубеж.

Однако закон не действует в отношении международных платежей. Кроме того, предписание не является обязательным, если передача сведений необходима для рассмотрения заявлений клиентов об использовании средств без их согласия.

Ранее функция денежных переводов появилась в приложении WhatsApp. Однако, по мнению экспертов, она вряд ли появится в России. В частности, IT-специалист Иван Семенов отметил, что появление данной функции столкнется с препятствиями в российском законодательстве.

В частности, согласно ему, все мессенджеры обязаны хранить персональные данные на территории страны. Однако владелец Facebook Марк Цукерберг, которому принадлежит WhatsApp, вряд ли пойдет на такие манипуляции, сообщил Семенов.