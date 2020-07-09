В Одинцове построят выставочный центр

06:49
Фото: mosreg.ru
Выставочный центр планируют построить в Одинцове. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета по архитектуре и градостроительству Московской области (Мособлархитектура).
Там отметили, что облик будущего центра уже согласован ведомством.
"Здание располагается на улице Интернациональной", – пояснили в пресс-службе.
На территории центра проведут комплексное благоустройство. В частности, будут организованы парковочная зона, пешеходные дорожки, рекреационные площадки, освещение. Кроме того, будут установлены малые архитектурные формы.
Архитектурное решение фасадов здания планируется реализовать на приеме наложения легких арочных элементов на сплошное структурное остекление. Витражи будут представлять из себя панорамные виды, подразумевающие обилие естественного света в залах.
По задумке выставочный зал станет культурным центром района.
"Здесь планируется устраивать художественные экспозиции и проводить мастер-классы для взрослых и детей", – пояснил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.
Уточняется, что здание центра будет двухэтажным. Общая площадь помещений составит около 1,5 тысячи квадратных метров.
Ранее сообщалось, что башню высотой 200 метров построят на Краснопресненской набережной. Архитектурный совет столицы одобрил проект третьей очереди строительства многофункционального офисного комплекса "Центр международной торговли".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».