В Одинцове построят выставочный центр

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Выставочный центр планируют построить в Одинцове. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета по архитектуре и градостроительству Московской области (Мособлархитектура).

Там отметили, что облик будущего центра уже согласован ведомством.

"Здание располагается на улице Интернациональной", – пояснили в пресс-службе.

На территории центра проведут комплексное благоустройство. В частности, будут организованы парковочная зона, пешеходные дорожки, рекреационные площадки, освещение. Кроме того, будут установлены малые архитектурные формы.

Архитектурное решение фасадов здания планируется реализовать на приеме наложения легких арочных элементов на сплошное структурное остекление. Витражи будут представлять из себя панорамные виды, подразумевающие обилие естественного света в залах.

По задумке выставочный зал станет культурным центром района.

"Здесь планируется устраивать художественные экспозиции и проводить мастер-классы для взрослых и детей", – пояснил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Уточняется, что здание центра будет двухэтажным. Общая площадь помещений составит около 1,5 тысячи квадратных метров.

Ранее сообщалось, что башню высотой 200 метров построят на Краснопресненской набережной. Архитектурный совет столицы одобрил проект третьей очереди строительства многофункционального офисного комплекса "Центр международной торговли".