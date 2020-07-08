Башню высотой 200 м построят на Краснопресненской набережной

16:05
Фото: пресс-служба Москомархитектуры
Архитектурный совет столицы одобрил проект третьей очереди строительства многофункционального офисного комплекса "Центр международной торговли", сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.
Планируется построить комплекс из двух зданий, одно из которых – башня кристаллической формы высотой 200 метров. Наверху небоскреба запроектирована смотровая площадка, добавил он.
Главный архитектор Москвы подчеркнул, что здание высотой 57 метров и площадью порядка 13 тысяч квадратных метров будет выходить на улицу Мантулинскую. А башня высотой 200 метров и площадью около 60 тысяч квадратных метров будет располагаться со стороны улицы 1905 года. Уточняется, что оба строения предназначены под офисную функцию.
Башня будет иметь сложную скульптурную форму, на нижних этажах откроются кафе и магазины, а на самом верху – смотровая площадка. В подземном трехэтажном паркинге предусмотрено около 600 машино-мест и 35 гостевых машино-мест на открытой стоянке. Также здесь планируют сделать качественное общественное пространство, ведущее к набережной.
В сообщении пресс-службы говорится, что вдоль здания появится общественная и прогулочная зоны.
Ранее сообщалось, что согласован проект Национального космического центра, который построят на площадке АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева". Высота башни будет достигать 248 метров. Как рассказал Кузнецов, основной акцент сделан на башню, так как она является архитектурным и смысловым центром комплекса. Он отметил, что архитекторы взяли за основу образ космического корабля, избежав прямых ассоциаций в архитектурных решениях.
Центральным звеном проекта является треугольная башня, в которой разместится штаб-квартира "Роскосмоса". К башне будет примыкать длинный корпус с исследовательскими лабораториями и офисами.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».