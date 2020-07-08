Башню высотой 200 м построят на Краснопресненской набережной

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Архитектурный совет столицы одобрил проект третьей очереди строительства многофункционального офисного комплекса "Центр международной торговли", сообщает пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова.

Планируется построить комплекс из двух зданий, одно из которых – башня кристаллической формы высотой 200 метров. Наверху небоскреба запроектирована смотровая площадка, добавил он.

Главный архитектор Москвы подчеркнул, что здание высотой 57 метров и площадью порядка 13 тысяч квадратных метров будет выходить на улицу Мантулинскую. А башня высотой 200 метров и площадью около 60 тысяч квадратных метров будет располагаться со стороны улицы 1905 года. Уточняется, что оба строения предназначены под офисную функцию.

Башня будет иметь сложную скульптурную форму, на нижних этажах откроются кафе и магазины, а на самом верху – смотровая площадка. В подземном трехэтажном паркинге предусмотрено около 600 машино-мест и 35 гостевых машино-мест на открытой стоянке. Также здесь планируют сделать качественное общественное пространство, ведущее к набережной.

В сообщении пресс-службы говорится, что вдоль здания появится общественная и прогулочная зоны.

Ранее сообщалось, что согласован проект Национального космического центра, который построят на площадке АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева". Высота башни будет достигать 248 метров. Как рассказал Кузнецов, основной акцент сделан на башню, так как она является архитектурным и смысловым центром комплекса. Он отметил, что архитекторы взяли за основу образ космического корабля, избежав прямых ассоциаций в архитектурных решениях.

Центральным звеном проекта является треугольная башня, в которой разместится штаб-квартира "Роскосмоса". К башне будет примыкать длинный корпус с исследовательскими лабораториями и офисами.

