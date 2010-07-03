Эксперт прокомментировал рейтинг богатых чиновников

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Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев прокомментировал рейтинг богатых чиновников от журнала Forbes, передает ИА "НСН".
Калачев объяснил данный список тем, что в регионах до сих пор рассматривают политические статусы, как показатель благополучия. По его словам, подобные рейтинги уже не представляют особого интереса и уже давно вышли из моды.
"Наиболее состоятельные представители региональных элит стремятся получить статусы, которые самых обеспеченных людей, живущих в Москве, уже не интересуют. В регионах это по-прежнему популярно и модно. Там отстают от общефедеральной политической моды, и руководители каких-то крупных компаний по-прежнему стремятся в заксобрание, по-прежнему считают, что это обязательный атрибут богатого человека", – отметил эксперт.
Ранее журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых состоятельных российских чиновников и депутатов. Лидером рейтинга стал депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, который также является основателем группы компаний "Владимирский стандарт". В прошлом году его доход составил порядка 9,97 миллиарда рублей.
За ним следует вице-председатель законодательного собрания Челябинской области, совладелец компании "Южуралзолото" Константин Струков. Его состояние оценивают в 1,9 миллиарда долларов. В топ-3 также попал депутат Белгородской областной думы Сергей Гусев. В первую пятерку Forbes также включена совладельца предприятий "Океанрыбфлота" Валерия Пономарева. Замыкает топ-5 депутат Госдумы, основатель ABI Group Григорий Аникеев с доходом в 2,36 миллиарда рублей.
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