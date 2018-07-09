Более 200 тысяч болельщиков посетили фан-зоны Москвы в день матча Россия-Хорватия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Фан-зоны на Воробьевых горах и у стадиона "Спартак" в день матча Россия-Хорватия посетили почти 230 тысяч болельщиков. Об этом сообщил глава департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

"Всего за 7 июля посетили 165 тысяч 780 человек фан-зону на Воробьевых горах. А фан-зону на "Спартаке": 62 тысячи 638 человек", – сказал он, передает Агентство "Москва".

Сборная России по футболу в субботу, 7 июля, в 1/4 финала уступила команде Хорватии в серии заключительных пенальти. Основное время матча завершилось со счетом 2:2. Наши футболисты показали лучший результат на чемпионатах мира в истории.

На следующий день после игры российские футболисты встретились с болельщиками в столичной фан-зоне чемпионата мира на Воробьевых горах. Спортсмены приехали, чтобы поблагодарить тех, кто поддерживал их во время четвертьфинала мирового футбольного первенства и предыдущих игр.

Владимир Путин назвал выступление сборной России достойным, так как россияне показали свой наилучший результат на мировых первенствах. Премьер-министр Дмитрий Медведев также выразил благодарность российским футболистам за прекрасную игру на турнире.