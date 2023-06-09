В Госдуме предложили возобновить работу по аукционам "красивых" автономеров

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Депутат Госдумы от партии "Новые люди" Антон Ткачев предложил возобновить работу по созданию системы проведения аукционов по присвоению госномеров для транспортных средств. Соответствующее обращение он направил на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сообщает РИА Новости.

Парламентарий предлагает поручить работу по возобновлению системы профильным федеральным органам исполнительной власти. В свою очередь, Минфин РФ должен заняться проектами нормативных актов таких мероприятий.

По мнению депутата, подобный подход позволит выручить дополнительные средства в бюджет страны. Помимо этого, норма позволит гражданам приобретать номера с особой серией.

Решить поставленный вопрос Ткачев предлагает до конца 2024 года.

Ранее парламентарий предлагал разрешить куплю-продажу красивых автомобильных номеров на портале "Госуслуги". Речь шла о госномерах, имеющих зеркальные или одинаковые наборы букв или цифр. С соответствующей инициативой он обращался к Мишустину в апреле 2023 года.

