Врач рассказала, чем опасны крабовые палочки

Фото: depositphotos/tycoon

Крабовые палочки могут повысить артериальное давление и вызвать аллергическую реакцию. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"Крабовые палочки не содержат крабового мяса. Это достаточно бюджетная имитация, в составе которой есть рыбный фарш, крахмал, соль и краситель. Поэтому человеку не стоит рассчитывать, что от этого продукта он получит столько же полезных витаминов и микроэлементов, сколько при употреблении настоящего краба", – пояснила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук В крабовых палочках есть соль, которая показана далеко не всем. Гипертоникам такой продукт не рекомендуется есть на регулярной основе. Потому что соль повышает артериальное давление.

Кроме того, в крабовые палочки могут добавлять усилитель вкуса глутамат натрия. "Он тоже дает задержку жидкости и те же самые риски для людей с сердечно-сосудистыми патологиями", – предупредила Королева.

Также стоит помнить о том, что такой продукт может вызвать аллергическую реакцию. "Она может возникнуть из-за красителя в составе крабовых палочек. Может быть непереносимость рыбы и аллергическая реакция на нее", – заключила диетолог.

Ранее россиян предупредили об опасности употребления шпротов. Отмечается, что они относятся к продуктам копчения. В частности, рыба проходит обработку древесным дымом, что не полезно для здоровья. В результате в таком лакомстве может присутствовать канцерогенное вещество бензпирен. Кроме того, шпроты являются высококалорийным продуктом и содержат добавочную соль.

