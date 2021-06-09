Саблин предложил запретить выплаты гонораров преступникам за интервью и фильмы о себе

Фото: Елизавета Головчанская

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин направил запрос в ФНС с просьбой проверить факт получения Виктором Моховым авторского вознаграждения от американской развлекательной компании при покупке прав на фильм-интервью "Скопинский маньяк".

"Считаю своим долгом в первую очередь обеспечить защиту интересов жертв преступления, в том числе информационную. Также мы должны защитить общество от пропаганды правонарушений, а тем более исключить заработки на хайпе и популярности преступников. Получение дохода таким образом, в том числе через финансирование подобных проектов, может становиться стимулом для новых нарушений закона", – отметил он.

По словам Саблина, в РФ этот опасный прецедент должен быть пресечен. В ближайшее время вместе с коллегами он готовится внести на рассмотрение ГД предложения о запрете подобного рода заработков.

Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и держал их в подвале почти четыре года. Все это время он избивал и насиловал своих жертв. Заложницам маньяка случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили.

"Скопинский маньяк" провел в заключении 16 лет 10 месяцев. В начале марта он вышел на свободу.

Телеведущая Ксения Собчак взяла у Мохова интервью, которое подверглось критике. В фильме мужчина пошутил об одной из своих жертв и сказал, что хотел бы встретиться с другой.