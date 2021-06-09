Россияне смогут оформить автоматическое получение соцвыплат на госуслугах

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Оформить получение ряда социальных выплат можно будет на портале госуслуг без подачи заявлений, сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
Нововведение коснется мер государственной поддержки, в том числе связанных с достижением пенсионного возраста и рождением ребенка.
Отмечается, что для автоматического получения выплат необходимо будет указать на госуслугах актуальные банковские реквизиты и дать соответствующее согласие.
Данную функцию вводят в рамках внедрения принципов социального казначейства, о которых Владимир Путин говорил в ходе послания Федеральному собранию.
В 2020 году количество пользователей сервисов портала госуслуг увеличилось до 56 миллионов человек. По данным Минцифры, это почти две трети от всех граждан РФ старше 14 лет.
Число обращений к порталу в прошлом году превысило 1,5 миллиарда, через госуслуги было проведено почти 85 миллионов платежей.
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