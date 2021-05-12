Число пользователей портала госуслуг выросло до 56 млн человек

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Количество пользователей сервисов портала госуслуг в 2020 году увеличилось почти вдвое – до 56 миллионов человек, сообщили в Минцифры.
В 2020 году количество зарегистрированных пользователей на портале увеличилось на 12 миллионов человек. Это составило почти две трети от всех граждан старше 14 лет.
Средняя ежедневная аудитория портала увеличилась в два раза и превысила 4 миллиона пользователей в день. Число обращений к порталу в прошлом году превысило 1,5 миллиарда. В пике на портале в секунду обрабатывалось более 7 тысяч запросов.
Через портал в 2020 году было также проведено почти 85 миллионов платежей, что на треть больше, чем за прошлый год. Всего через портал были оплачены пошлины, штрафы, налоговые и другие задолженности на сумму более 80 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что правительство продлило до конца 2021 года особый порядок предоставления госуслуг, наиболее востребованные из них можно будет получить в дистанционном режиме.
Еще 16 госуслуг будут доступны для москвичей только в электронном виде
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