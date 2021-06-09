Аналитик назвал альтернативу доллару

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Если хочется приумножить свои сбережения, то придется использовать рисковые инструменты, например, криптовалюты, считает финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.
По его словам, не стоит забывать, что криптовалюты являются больше спекулятивным инструментом и не могут рассматриваться как способ накопления и хранения больших капиталов.
Кроме того, такой актив не так просто приобрести и вывести в рубли с большими капиталами, но он подойдет для тех, кто не уверен в долларе.
"Курсовая разница криптовалют подчас поражает даже бывалых биржевых трейдеров. Ваши накопления могут обесцениться на 20-30 процентов за неделю, а могут на столько же вырасти", – рассказал Звездин агентству "Прайм".
Он также отметил, с точки зрения сохранения личных денежных средств, хорошей альтернативы доллару пока нет. Кроме того, эту валюту чаще всего используют биржевые индексные фонды.
Ранее аналитик Андрей Маслов посоветовал россиянам хранить сбережения в валюте развитых стран, не зависящих от природных ресурсов. Специалист убежден, что стоит инвестировать в евро, фунт стерлингов и швейцарский франк.
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