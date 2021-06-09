Аналитик назвал альтернативу доллару

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Если хочется приумножить свои сбережения, то придется использовать рисковые инструменты, например, криптовалюты, считает финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин.

По его словам, не стоит забывать, что криптовалюты являются больше спекулятивным инструментом и не могут рассматриваться как способ накопления и хранения больших капиталов.

Кроме того, такой актив не так просто приобрести и вывести в рубли с большими капиталами, но он подойдет для тех, кто не уверен в долларе.

"Курсовая разница криптовалют подчас поражает даже бывалых биржевых трейдеров. Ваши накопления могут обесцениться на 20-30 процентов за неделю, а могут на столько же вырасти", – рассказал Звездин агентству "Прайм".

Он также отметил, с точки зрения сохранения личных денежных средств, хорошей альтернативы доллару пока нет. Кроме того, эту валюту чаще всего используют биржевые индексные фонды.

Ранее аналитик Андрей Маслов посоветовал россиянам хранить сбережения в валюте развитых стран, не зависящих от природных ресурсов. Специалист убежден, что стоит инвестировать в евро, фунт стерлингов и швейцарский франк.