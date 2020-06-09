Москвичи предложат идеи по модернизации городской инфраструктуры после COVID-19

17:22
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Жители Москвы смогут принять участие в разработке новых инфраструктурных решений. Необходимость в этом возникла после пандемии коронавируса, как сообщили в департаменте транспорта.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов объявил, что в столице будут учитывать изменившиеся реалии.
"Москва постепенно возвращается к своей привычной жизни, но она будет в новых для нас реалиях – с обязательным соблюдением социальной дистанции. Чтобы жителям было легче ее соблюдать, ЦОДД прорабатывает возможность обустройства новых пешеходных переходов, пешеходных зон и перенастройки светофоров. Москвичи также могут предложить свои идеи, сделав публикацию в социальных сетях с хештегом #цоддвработу, или направить на электронную почту koordinator-codd@transport.mos.ru", – рассказал Ликсутов.
В Москве появятся 50 дополнительных пешеходных переходов, на 83 переходах уже скорректировали режим работы светофоров.
Кроме того, прорабатывается корректировка велосипедной инфраструктуры. Это выражается в подготовке разметки, обеспечении безопасного проезда на выделенных полосах, а также организации дополнительных парковок на территории бизнес-центров.
С 9 июня в Москве отменен режим самоизоляции – разрешены прогулки и поездки без пропуска. Постепенно число доступных горожанам мест будет увеличиваться, однако масочный режим в городе пока остается без изменений.
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