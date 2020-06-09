Как отреагировали москвичи на открытие парикмахерских и салонов красоты

С 9 июня в Москве снова заработали салоны красоты и парикмахерские, и горожане буквально побежали стричься.

Около салонов быстро начали скапливаться очереди – многие хотят попасть на стрижку именно сегодня, передает телеканал Москва 24.

Примечательно, что очереди состоят преимущественно из мужчин. По всей видимости, без парикмахерских они страдали даже больше, чем женщины.

При этом большинство парикмахерских работает строго по записи. Этот факт просят учитывать при планировании похода в салон.

О возобновлении работы парикмахерских и салонов красоты накануне заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Он подчеркнул, что к своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи, а также научные институты. Также со вторника, 9 июня, в свободном режиме можно посетить городские кладбища.

С 16 июня можно будет получить плановую стоматологическую помощь. К прежней работе вернутся библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.