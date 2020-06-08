Парикмахерские и салоны красоты в столице возобновят работу 9 июня

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Парикмахерские и салоны красоты, а также фотоателье в столице смогут возобновить работу в обычном режиме с 9 июня. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

"С завтрашнего дня – 9 июня – могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье", – написал мэр.

Собянин подчеркнул, что к своей обычной деятельности могут вернуться общественные организации, киностудии, студии звукозаписи, а также научные институты.

"Театры, концертные организации и цирки могут проводить репетиции творческих коллективов", – добавил он.

Также со вторника, 9 июня, в свободном режиме можно посетить городские кладбища.

С 16 июня можно будет получить плановую стоматологическую помощь. К прежней работе вернутся библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, чего россияне ждут больше всего после снятия ограничений режима самоизоляции. По его словам, граждане в первую очередь хотят возобновления плановых операций. Помимо этого, по его утверждению, в России востребованы услуги, относящиеся к косметическим и пластическим процедурам.

