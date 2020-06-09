Московские врачи рассказали о первых результатах работы по борьбе с COVID-19 в Ингушетии

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Cтоличные врачи, работающие с коронавирусом в Ингушетии, рассказали о ситуации в республике. Они оказывают помощь местным специалистам в борьбе с COVID-19.

В частности, они посетили региональные больницы, участвуя в корректировании лечения заболевших коронавирусом. Московские врачи осматривают от 40 до 60% зараженных COVID-19, а также участвуют в разработке маршрутизации больных и методик лечения.

Столичные специалисты проконсультировали местных медиков по различным вопросам – от госпитализации пациентов до распределения резерва медицинского персонала и оснащения больниц.

Старший врач бригады Арнольд Маркаров отметил, что в некоторые стационары его коллеги приезжают по нескольку раз, поскольку тяжелобольные должны находиться под постоянным наблюдением.

"В стационары мы приезжаем несколько раз, поскольку пациенты в тяжелом состоянии нуждаются в постоянном наблюдении и корректировке лечения. Мы стараемся держать на контроле больных и ведем их совместно с врачами местных больниц. Также мы оказываем поддержку врачам по амбулаторному приему. Общими усилиями у нас получилось организовать слаженную командную работу", – рассказал Маркаров.

Кроме того, столичные врачи поделились с местными коллегами опытом обеспечения эпидемиологической безопасности лечебного процесса. В частности, они рассказали о распределении потоков пациентов, а также о делении стационаров на "зеленые" и "красные" зоны.

Сообщается, что в ближайшее время московские специалисты посетят больницы, перепрофилированные для приема коронавирусных пациентов, в которые столичные врачи еще не приходили. Они также проведут семинары по различным направлениям лечения COVID-19 с местными коллегами.

Столичные медбригады отправились в регионы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Московские врачи также поехали для помощи в борьбе с коронавирусом в Северную Осетию – Аланию, Дагестан, Забайкальский край, Владимирскую и Псковскую область. В каждый регион отправились шесть медицинских бригад численностью шесть человек в каждой.

Своим опытом работы ранее поделились московские врачи, работающие в Северной Осетии. Они отметили, что помогают местным коллегам подготовиться ко второй волне пандемии. Кроме того, столичные медики поучаствовали в перепрофилировании местных клиник для приема больных коронавирусом.