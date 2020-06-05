Московские врачи оценили борьбу с COVID-19 в Дагестане

Фото: ТАСС/Муса Салгереев
Столичные врачи, которых направили в Дагестан для оказания помощи местным медикам в борьбе с COVID-19, осмотрели более 400 пациентов. Об сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Старший врач медицинской бригады, доктор медицинских наук, заместитель главврача по хирургии Городской клинической больницы имени Виноградова Андрей Мыльников рассказал, что ситуация в республике находится под контролем специалистов.
"Сейчас количество поступающих пациентов идет на спад. Но, чтобы подготовиться к возможной повторной волне, мы делимся накопленным опытом и помогаем отработать те методики лечения, которые хорошо зарекомендовали себя в нашей реанимационной и терапевтической практике", – приводит слова Мыльникова Агентство "Москва".
27 мая Владимир Путин попросил Сергея Собянина отправить в регионы московских врачей для борьбы с распространением коронавируса. Сейчас медики из столицы работают в Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии – Алании, Забайкальском крае, Владимирской и Псковской областях.
Всего в регионы направлено порядка 40 высококвалифицированных медицинских сотрудников. Медицинские бригады укомплектованы всем необходимым для работы, в том числе средствами индивидуальной защиты.
28 мая спецборт с бригадой московских врачей прилетел в Дагестан. В составе бригады высокопрофессиональные пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры, которые уже прошли несколько месяцев борьбы с коронавирусом.
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