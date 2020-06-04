Как московские врачи оказывают помощь Северной Осетии в борьбе с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Врачи из Москвы, отправившиеся по поручению Сергея Собянина в Северную Осетию для помощи местным специалистам в лечении коронавируса, рассказали, каких результатов им уже удалось достичь.
В частности, специалисты отмечают, что уже ощущается спад эпидемии – число новых пациентов постепенно сокращается. В то же время врачи помогают подготовиться к возможной второй волне.
Мультидисциплинарная бригада столичных врачей помогает местным специалистам перепрофилировать Клинический центр Северо-Осетинской государственной медицинской академии, а также организовать работу поликлиник по ведению пациентов с COVID-19.
"Мы делимся с коллегами тем опытом по перепрофилированию стационаров, который получили сами за эти несколько месяцев работы в условиях коронавируса в Москве. Сейчас во Владикавказе идет подготовка крупного Клинического центра к приему больных с коронавирусом. Мы вместе с врачами центра продумали маршрутизацию пациентов, разделение потоков, организацию санитарных шлюзов для врачей", – рассказал старший врач медицинской бригады, замглавного врача по филиалу для лечения COVID-19 ГКБ № 67 имени Ворохобова Константин Покровский.
Врач добавил, что клиника заработает в ближайшее время. Также он отметил, что столичные специалисты осмотрели более 160 пациентов, находящихся в тяжелом и среднетяжелом состоянии в Республиканской клинической больнице.
Они проработали смену тактики лечения и интенсивной терапии в случаях, когда это было необходимо, а также посетили несколько крупных стационаров и родильный дом, где находятся беременные пациентки с коронавирусом. В ближайшее время медики планируют посетить еще несколько клиник, в том числе детских, где проходят лечение пациенты с новым вирусом.
В мультидисциплинарную медицинскую бригаду вошли пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, медицинские сестры-анестезисты. Возглавляют бригады врачи-хирурги, которые имеют большой опыт в перепрофилировании московских стационаров под COVID-19.
В ходе совещания Владимира Путина с Сергеем Собяниным глава государства попросил мэра Москвы поддержать регионы и направить туда московских медицинских работников. В первую очередь президент попросил направить бригады в Дагестан, Северную Осетию, Ингушетию и Забайкальский край.
Также врачи столичных стационаров оказывают помощь в борьбе с коронавирусом местным специалистам во Владимирской и Псковской областях.
По поручению Собянина в регионы направят врачей для борьбы с COVID-19
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