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Общество

09:50

Режим ЧС введен в Благовещенске после тропического ливня

общество погода

Фото: скриншот видео соцсети

В Благовещенске был введен режим ЧС после того, как на регион обрушился тропический ливень. В результате на территории населенного пункта в Амурской области оказались подтопленными порядка 10 участков дорог, передает News.ru.

Из-за природной стихии пострадали дворы социальных учреждений и подвалы домов. В местной администрации объяснили, что ливень 8 июня стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений на эту дату. По данным синоптиков, за 12 часов в городе выпало 82 миллиметра осадков. Такой показатель достиг 90% июньской нормы.

При этом ливни с подобной интенсивностью считаются тропическими. Из-за природного катаклизма временно отключалось электроснабжение на четырех фидерах подстанций.

Оперативные службы окажут помощь людям, пострадавшим в результате ливней, откачивая воду с придворовых территорий, а также домов частного сектора.

Ранее стало известно, что 375 приусадебных участков остаются подтопленными в Подмосковье. За 6 июня было ликвидировано 4214 кубометров воды.

До 28 градусов тепла ожидается в столице 9 июня

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