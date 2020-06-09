Режим ЧС введен в Благовещенске после тропического ливня

Фото: скриншот видео соцсети

В Благовещенске был введен режим ЧС после того, как на регион обрушился тропический ливень. В результате на территории населенного пункта в Амурской области оказались подтопленными порядка 10 участков дорог, передает News.ru.

Из-за природной стихии пострадали дворы социальных учреждений и подвалы домов. В местной администрации объяснили, что ливень 8 июня стал самым сильным за всю историю метеонаблюдений на эту дату. По данным синоптиков, за 12 часов в городе выпало 82 миллиметра осадков. Такой показатель достиг 90% июньской нормы.

При этом ливни с подобной интенсивностью считаются тропическими. Из-за природного катаклизма временно отключалось электроснабжение на четырех фидерах подстанций.

Оперативные службы окажут помощь людям, пострадавшим в результате ливней, откачивая воду с придворовых территорий, а также домов частного сектора.

Ранее стало известно, что 375 приусадебных участков остаются подтопленными в Подмосковье. За 6 июня было ликвидировано 4214 кубометров воды.