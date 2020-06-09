Плющенко призвал россиян принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российский фигурист Евгений Плющенко призвал россиян принять участие в общенациональном голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Я собираюсь поучаствовать. Это очень важно. У нас скоро пройдут ролики, мы как раз сделали социальную программу в поддержку поправок в Конституцию. Очень много сделано правильных поправок, и мне кажется, что мы все граждане РФ должны проголосовать насчет поправок. Голосовать пойду обязательно", – сказал Плющенко.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Проголосовать можно будет в течение шести дней до основной даты голосования. На участках обещают обеспечить все необходимые требования по безопасности.

В ЦИК отметили, что присутствующие на избирательном участке будут обеспечены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, в целях обеспечения санитарной безопасности количество голосующих не будет превышать 8–12 человек в час на одном избирательном участке.

1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут работать 3,6 тысячи участков для голосования. Узнать свой участок по месту постоянной регистрации можно онлайн или позвонив по телефону +7 (800) 222-55-52. Также можно задать свои вопросы по электронной почте info@2020og.ru.

