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09 мая, 06:33

Общество

До 11 градусов тепла и небольшой дождь ожидаются в Москве 9 мая

Фото: Москва 24/Максим Денисов

От 9 до 11 градусов тепла установится в Москве в пятницу, 9 мая, сообщает Гидрометцентр России.

В столице ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. В Подмосковье – от 7 до 12 градусов тепла, местами умеренный дождь.

Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявил, что погода 9 мая в Москве будет соответствовать той, что фиксировалась 80 лет назад, 9 мая 1945 года. Тогда в Москве утром было 2,8 градуса, а днем – всего лишь 7,5 градуса.

Также ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец не исключил мокрый снег и дожди в Москве 9 мая. В Подмосковье возможны заморозки до минус 2 градусов.

Заморозки ожидаются в столичном регионе в ночь на 9 и 10 мая

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