Российский космонавт развернул копию Знамени Победы на МКС

Фото: Роскосмос
Российский космонавт Олег Новицкий, который на данный момент находится на борту МКС, принял участие в акции "Бессмертный полк". Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.
На опубликованной фотографии космонавт находится на фоне развернутой копии Знамени Победы и парящего в невесомости ноутбука с открытым на нем снимком ветеранов.
Ранее всех жителей Земли с Днем Победы поздравили космонавты Олег Новицкий, Петр Дубов и астронавт NASA Марк Ванде Хай. В настоящее время они работают на МКС.
Россияне отметили, что память о великой Победе всегда останется священной, и что день окончания Великой Отечественной войны – одно из главных событий XX века, которое определило будущее мирное развитие нашей цивилизации.