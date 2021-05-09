Российский космонавт развернул копию Знамени Победы на МКС

Фото: Роскосмос

Российский космонавт Олег Новицкий, который на данный момент находится на борту МКС, принял участие в акции "Бессмертный полк". Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

На опубликованной фотографии космонавт находится на фоне развернутой копии Знамени Победы и парящего в невесомости ноутбука с открытым на нем снимком ветеранов.

Ранее всех жителей Земли с Днем Победы поздравили космонавты Олег Новицкий, Петр Дубов и астронавт NASA Марк Ванде Хай. В настоящее время они работают на МКС.

Россияне отметили, что память о великой Победе всегда останется священной, и что день окончания Великой Отечественной войны – одно из главных событий XX века, которое определило будущее мирное развитие нашей цивилизации.