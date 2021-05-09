Еще 2 134 пациента вылечились от коронавируса в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В столице от коронавируса вылечились еще 2 134 пациента. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в Москве.

"Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 008 676", – говорится в сообщении.

За последние сутки в городе выявили 2 828 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, госпитализировали 1 150 человек. За это время в столице скончались 58 пациентов с пневмонией и подтвержденным результатом теста на COVID-19.

В России за минувшие 24 часа выявили 8 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах. В 1 395 случаях болезнь проходила без клинических проявлений.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал возможные сроки достижения коллективного иммунитета в РФ. По его мнению, коллективный иммунитет у россиян может появиться в сентябре.