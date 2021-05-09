В России выявили 8 419 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

За последние сутки в России подтвердили 8 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах, при этом в 1 395 (16,6%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб.

В Москве выявлено 2 828 новых случаев COVID-19; в Санкт-Петербурге – 729; в Московской области – 636; в Ростовской области – 207; в Воронежской области – 137.

Всего в России зарегистрировано 4 880 262 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Еврейской автономной области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах – 0%.

За весь период по России умерли 113 326 человек. За последние сутки подтверждены 334 смерти.

Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции за весь период пандемии достигло 4 496 132 человека. За прошедшие 24 часа победили болезнь 7 517 человек.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал возможные сроки достижения коллективного иммунитета в РФ. По его мнению, коллективный иммунитет у россиян может появиться в сентябре.