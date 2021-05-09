В России выявили 8 419 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За последние сутки в России подтвердили 8 419 новых случаев коронавируса в 82 регионах, при этом в 1 395 (16,6%) случаях болезнь проходила без клинических проявлений. Об этом сообщает Оперштаб.
В Москве выявлено 2 828 новых случаев COVID-19; в Санкт-Петербурге – 729; в Московской области – 636; в Ростовской области – 207; в Воронежской области – 137.
Всего в России зарегистрировано 4 880 262 случая (+0,17%) коронавирусной инфекции. Наименьшие темпы прироста отмечены в Еврейской автономной области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах – 0%.
За весь период по России умерли 113 326 человек. За последние сутки подтверждены 334 смерти.
Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции за весь период пандемии достигло 4 496 132 человека. За прошедшие 24 часа победили болезнь 7 517 человек.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал возможные сроки достижения коллективного иммунитета в РФ. По его мнению, коллективный иммунитет у россиян может появиться в сентябре.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: