Облачная с прояснениями погода и до 15 градусов тепла ожидается в столичном регионе 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Облачная с прояснениями погода и до 15 градусов тепла ожидается в Московском регионе 9 мая. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".

Отмечается, что дождливый циклон уйдет на северо-восток Европейской России, при этом атмосферное давление повысится до 750 миллиметров ртутного столба к середине дня.

Что касается температуры, то в столице воздух прогреется до 11–13 градусов, по области – до 15 градусов.

"Ветер сменит направление на западный, северо-западный румб и подует со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12–14 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 50%", – говорится в сообщении.

Синоптики подчеркнули, что для большинства людей погодные условия окажутся благоприятными, однако метеочувствительные люди с заболеваниями сердца и сосудов все-таки могут ощутить недомогание. Из-за усиленного цветения также возможны проблемы у аллергиков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый рабочий день после длинных праздников погода не будет располагать к труду – воздух прогреется до 24 градусов и будет светить солнце. В среду существенных изменений в погоде не произойдет.