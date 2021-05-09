Облачная с прояснениями погода и до 15 градусов тепла ожидается в столичном регионе 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Облачная с прояснениями погода и до 15 градусов тепла ожидается в Московском регионе 9 мая. Об этом сообщается на портале "Метеоновости".
Отмечается, что дождливый циклон уйдет на северо-восток Европейской России, при этом атмосферное давление повысится до 750 миллиметров ртутного столба к середине дня.
Что касается температуры, то в столице воздух прогреется до 11–13 градусов, по области – до 15 градусов.
"Ветер сменит направление на западный, северо-западный румб и подует со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12–14 метров в секунду. Относительная влажность воздуха около 50%", – говорится в сообщении.
Синоптики подчеркнули, что для большинства людей погодные условия окажутся благоприятными, однако метеочувствительные люди с заболеваниями сердца и сосудов все-таки могут ощутить недомогание. Из-за усиленного цветения также возможны проблемы у аллергиков.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первый рабочий день после длинных праздников погода не будет располагать к труду – воздух прогреется до 24 градусов и будет светить солнце. В среду существенных изменений в погоде не произойдет.
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