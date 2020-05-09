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Общество

07:23

Нюту Федермессер госпитализировали с коронавирусом

общество город

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер рассказала о госпитализации.

На своей странице в Facebook она написала, что сдала положительный теста на коронавирус. Кроме того, она заявила о начальной стадии пневмонии, сообщает News.ru.

"На этот раз, увы, и симптомы, и тесты говорят, что у меня COVID. Стресс, усталость и чертов этот вирус уложили-таки меня в Коммунарку", – написала Федермессер.

Она также поблагодарила медиков и отметила, что главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко "организовал потрясающую службу".

Проценко ранее сообщил, что порядка 60 процентов больных в Коммунарке находятся в тяжелом состоянии. Всего на лечении в центре находятся более 400 человек.

По последним данным, в России выявлено 187 859 случаев коронавирусной инфекции, вылечились от заболевания 26 608, скончались 1 723.

Порядка 60% пациентов больницы в Коммунарке находятся в тяжелом состоянии

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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