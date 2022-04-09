В Москве за сутки госпитализировали 178 человек с коронавирусом

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В Москве за минувшие сутки госпитализировали 178 человек с коронавирусом. На ИВЛ находятся 89 пациентов, сообщает Оперштаб по контролю ситуации с COVID-19 в столице.

Всего выявлен 801 новый случай коронавируса. От последствий COVID-19 скончались 17 человек, выздоровели 831. Общее число переболевших коронавирусом москвичей составило 2 553 278.

В России за сутки госпитализировали 3 353 человека с коронавирусом, это на 7,6% ниже показателя предыдущего дня. Всего в стране выявили 13 573 новых случая коронавирусной инфекции. От последствий заболевания скончались 288 человек, выздоровели 40 100.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вариант "Омикрона" ХЕ заразнее предыдущих, однако вряд ли он вызовет новую волну пандемии коронавируса.

