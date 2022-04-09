В России за сутки госпитализировали 3 353 человека с COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки госпитализировали 3 353 человека с коронавирусом, это на 7,6% ниже показателя предыдущего дня. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Количество госпитализаций увеличилось в 34 регионах России. При этом снижение отмечено в 46 субъектах, а в пяти регионах ситуация с коронавирусом осталась без изменений.

Всего в стране выявили 13 573 новых случая коронавирусной инфекции. Большинство из них пришлось на Москву – 801, Санкт-Петербург – 689, Свердловскую область – 672, Подмосковье – 439, Башкортостан – 455 и Ростовскую область – 396.

От последствий коронавируса за последние 24 часа скончались 288 человек, выздоровели 40 100. Всего с начала пандемии COVID-19 переболели 17 983 004 россиян.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что вариант "Омикрона" ХЕ заразнее предыдущих, однако вряд ли он вызовет новую волну пандемии коронавируса.

