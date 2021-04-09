В Госдуме считают избыточным привязывать размер штрафов за нарушение ПДД к стоимости авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Привязка размера штрафа за нарушение ПДД к стоимости автомобиля – избыточная мера. Такое мнение в разговоре с Агентством "Москва" высказал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.
"Предложение привязать штрафы к стоимости автомобиля вызовет больше вопросов, чем ответов: кто будет платить за оценку автомобиля, насколько квалифицированы будут эксперты, то есть каким образом все это будет происходить", – сказал депутат.
Он обратил внимание и на то, что стоимость автомобилей отличается не только у дилеров и производителей, но и в конкретных салонах.
"Невозможно, на мой взгляд, найти такое количество специалистов с учетом огромного количества штрафов, чтобы оценить стоимость автомобиля. Это дело погрязнет в судах", – подчеркнул Афонский.
Ранее эксперт рабочей группы при правительстве России по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов предложил привязать размер штрафов за нарушение ПДД к стоимости автомобиля.
Об ужесточении наказания за опасную езду говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что до конца весенней сессии этот вопрос будет рассмотрен.
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