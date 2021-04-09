В Институте Европы РАН рассказали о вкладе принца Филиппа в развитие британской монархии

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Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин рассказал, что герцог Эдинбургский, принц Филипп, который скончался на 100-м году жизни, внес большой вклад в развитие британской монархии. Об этом сообщает RT.

"В силу того что он являлся супругом Елизаветы II и активно участвовал в благотворительной деятельности, его будут помнить и любить британцы. Также он организовал довольно значимые визиты, участвовал в международных турне, посетил Кению, Гибралтар, Малайзию, Гвинею, Австралию, Новую Зеландию, множество других стран, таким образом укреплял международный авторитет Великобритании", – отметил специалист.

Он подчеркнул, что принц Филипп и его супруга оказывали прием семье Кеннеди, также герцог Эдинбургский наносил визит генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу.

"Получается, что королевская семья играла большую роль в международной политике, а также была символом британской идентичности и помогала своим гражданам в трудные минуты, воодушевляла их, и, конечно, смерть принца Филиппа будет большой утратой для британского народа", – заключил Охошин.

Ранее стало известно, что супруг королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский, принц Филипп скончался в Виндзорском замке. Ему было 99 лет.

В этом году герцог Эдинбургский перенес операцию на сердце, пробыв в больнице около месяца. После выписки он находился в Виндзоре.

