СМИ сообщают о выписке принца Филиппа из больницы

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Мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа выписали из больницы, в которой он находился около месяца в связи с операцией на сердце. Об этом сообщает агентство PA Media.

Принц находился в больнице с 16 февраля. Его госпитализировали по совету врача после того, как он плохо себя почувствовал. Операцию на сердце Филиппу провели в начале марта.

Ранее сообщалось, что у Елизаветы II появились два щенка. Собаки были подарены, когда королева осталась одна в Букингемском дворце в связи с болезнью ее супруга.