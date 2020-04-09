Ученый рассказал, можно ли заразиться коронавирусом через еду

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Ученый из Университета Огайо Санджа Илич опроверг слухи о том, что коронавирусной инфекцией можно заразиться через еду. По его словам, в США, где более 400 тысяч инфицированных, нет ни одного подобного случая, сообщают "Дни.ру".

"Коронавирус не является желудочно-кишечным заболеванием, инфекция COVID-19 не размножается на еде", – отметил исследователь, подчеркнув, что коронавирус вполне возможно подхватить в супермаркете.

Чтобы этого не произошло, Санджа рекомендовал держать социальную дистанцию два метра и периодически обрабатывать руки антисептиками. Купленные овощи и фрукты необходимо тщательно мыть.

Ранее в Минздраве перечислили главные симптомы коронавируса. В 90% случаев заражения коронавирусом проявляется температура, в 80% – кашель.

Также для COVID-19 характерно наличие одышки – 55%, утомляемости – 44%, ощущения заложенности в грудной клетке – более 20%.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857.

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавирусной инфекции.

