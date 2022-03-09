Эксперт рассказал, какие замки труднее всего взломать

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Широко распространенные в России цилиндрические дверные замки наименее устойчивы к взлому. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал руководитель отдела продаж производителя стальных дверей Бастион-С Сергей Жеребятьев.
Эксперт пояснил, что популярностью у россиян пользуются три типа замков: цилиндрические, сувальдные и электронные. В частности, наиболее часто встречающиеся в российских квартирах цилиндрические замки доступны по цене в 2–2,5 тысячи рублей. Кроме того, есть возможность легко заменить личинку замка при потере ключа или неисправности.
По мнению Жеребятьева, проще всего поддается вскрытию именно цилиндрический замок, у подготовленного человека это займет не более десяти минут.
В свою очередь, сувальдные замки, по словам специалиста, более устойчивы к взлому, на их вскрытие может потребоваться втрое больше времени в сравнении с цилиндрическими. Стоимость таких замков уже составляет 5–12 тысяч рублей.
Как уточнил эксперт, самыми надежными считаются электронные замки. У них сложная конструкция запорного механизма, они предусматривают возможность установки секретного кода, использования магнитной карты или отпечатка пальца. Все это обеспечивает дополнительную защиту от проникновения. Цены на такие устройства начинаются от 20 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что в России появился новый вид мошенничества с участием подставных слесарей, приезжающих по вызову на ремонт дверного замка. Псевдомастера ломают конструкцию и требуют десятикратную оплату за услугу, которые они не оказали, либо оказали с нарушениями, а в случае отказа в ход идут угрозы.
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