Юрист рассказал о популярных сценариях телефонных мошенников

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Сценарии мошеннического обмана во многом схожи между собой. Зачастую злоумышленники используют одинаковые фразы, сообщает агентство "Прайм".

Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, что мошенники могут представляться сотрудниками правоохранительных органов или сотрудниками портала госуслуг. Эксперт напомнил, что ни те ни другие не звонят гражданам.

Юрист посоветовал проявить бдительность и в случае звонка с поздравлениями о выигрыше.

"В этом случае под перспективой получения некого приза человеку навязывается перевод личных средств за доставку, растаможку, пересылку, а также инвестирование определенной суммы на счета брокерской компании для получения приза и так далее", – отметил Соловьев.

Одной из самых популярных схем является звонок с сообщением о подозрительной активности. Часто россиянам сообщают, что кто-то хочет вывести средства со счета или взять кредит. При этом проверять данную информацию Соловьев порекомендовал ответным звонком в свой банк.

Ранее сообщалось, что мошенники начали звонить гражданам и предупреждать о блокировке лицевого счета в Центробанке из-за сомнительных операций. Злоумышленники представляются сотрудниками банка. Для разблокировки счета они предлагают отправить заявку в любую из кредитных организаций, где есть счета и карты клиента.

