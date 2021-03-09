Эксперты рассказали, как противостоять телефонным мошенникам

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Эксперты рассказали о способах обмана россиян телефонными мошенниками, а также о том, как им противостоять.

Независимый финансовый консультант Екатерина Старкова отметила, что в случае, если злоумышленники предлагают назвать конфиденциальную информацию "роботу", нельзя торопиться, а стоит включить логическое мышление, сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Попробуйте задать себе следующие вопросы: точно ли телефон, с которого звонят, является телефоном банка? Почему, если была попытка списания, мне не пришло СМС-сообщение? Почему меня торопят с принятием решения? Помните о том, что для блокировки карты сотруднику банка не нужен номер карты, CVC или код из СМС", – рассказала Старкова.

Адвокат Евгений Ромашов порекомендовал обратить внимание на темп речи звонящего. По словам специалиста, аферисты очень быстро говорят и не дают времени на раздумья.

"Спокойно и без эмоций выслушайте звонящего человека, затем спросите его имя и должность. Нужно сказать, что вы записали данную информацию", – сказал Ромашов.

Психолог Кирилл Филиппов, в свою очередь, советует перехватить инициативу у звонящего и начать задавать ему вопросы.

"Уточняйте любые детали, какие только придут в голову, вы почувствуете, что это аферист, так как он вряд ли знает все ответы на вопросы о банке, если он не банковский служащий", – пояснил Филиппов.

Кандидат психологических наук Елена Шматова порекомендовала сразу вешать трубку и звонить в свой банк по номеру, указанному на карточке.

Чтобы противостоять мошенникам, нужно повышать финансовую грамотность, а также стимулировать осознанное поведение, отметил психолог петербургской клиники Сергей Разумовский.

Он рекомендовал предупредить всех родственников (особенно пожилых) не доверять тем, кто звонит и представляется сотрудником банка.

Ранее специалисты назвали способы, которыми пользуются мошенники, чтобы узнать баланс банковской карты россиянина.

Как рассказал руководитель отдела анализа защищенности веб-приложений Positive Technologies Ярослав Бабин, злоумышленники могут узнать конфиденциальную информацию о других пользователях из-за ошибок в банковских приложениях.

4 марта стало известно, что Минцифры РФ разработало новые меры борьбы с телефонным мошенничеством за счет подмены номера исходящего соединения. Операторы связи будут противостоять этому за счет системы обмена информацией.

