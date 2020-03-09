До 11 градусов тепла ожидается в Москве в понедельник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода, небольшой дождь и до 11 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в понедельник, 9 марта.

Как сообщает портал "Метеоновости", предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона.

Будет дуть юго-западный ветер скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 75 процентов.

Синоптики отмечают, что пониженное содержание кислорода в воздухе может негативно влиять на самочувствие метеозависимых людей.

В Гидрометцентре ранее объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана до 11:00 утра понедельника.

В воскресенье, 8 марта температура воздуха в Москве стала рекордно теплой за 140-летнюю историю метеонаблюдений. На базовой метеостанции на ВДНХ к 06:00 воскресенья температура достигла 8,5 градуса.