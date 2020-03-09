"Желтый" уровень опасности объявили в Москве из-за тумана

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Желтый" уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье из-за тумана до утра понедельника, 9 марта. Как сообщил Гидрометцентр, предупреждение будет действовать до 11:00.

В воскресенье, 8 марта температура воздуха в Москве стала рекордно теплой за 140-летнюю историю метеонаблюдений. На базовой метеостанции на ВДНХ к 06:00 воскресенья температура достигла 8,5 градуса.

В начале недели в столице сохранится теплая погода. Во вторник, 10 марта местами пройдут небольшие осадки. Ночные температуры будут достигать нуля – плюс 5, дневные – плюс 5–10.