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08:30

Гостьям Музея Победы подарили тысячу тюльпанов на 8 Марта

общество праздники

08:30

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Посетительницам Музея Победы в честь 8 Марта подарили около 1000 тюльпанов. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Как отметили в учреждении, в этом году музей стал одной из площадок всероссийской акции "Вам, любимые!". Кроме дарения цветов, в музее также организовали культурная программа.

"Перед ступенями музея состоялся весенний флешмоб. Активисты выстроились в огромную "живую" восьмерку, чтобы поздравить женщин с праздником", – сказано в сообщении.

Всего на 8 Марта москвичкам в столичных парках подарили около 15 тысяч тюльпанов. Почти 2000 из них были подарены в парке "Зарядье". Акция в этом году стартовала 7 марта.

Праздничную программу к 8 Марта предложили 18 парков Москвы, посетительниц ждали концерты, квесты, мастер-классы, экскурсии.

Москвички рассказали, понравились ли им подарки на 8 марта

общество праздники

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