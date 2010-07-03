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08 марта, 19:00

Волонтеры поздравили женщин с 8 Марта в парке "Зарядье"

общество праздники

08 марта, 19:00

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Волонтеры раздали почти две тысячи цветов женщинам в рамках всероссийской акции "Вам, любимые" в московском парке "Зарядье", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка.

Акция в этом году стартовала 7 марта. Она проходит более чем в 40 регионах, в том числе в Москве, Архангельской и Брянской областях, Забайкальском крае.

Волонтеры дарят девушкам цветы на главных улицах городов, в аэропортах и на вокзалах. В соцсетях выкладывают поздравления с хештегом #ВамЛюбимые.

В Москве в акции участвуют около шестисот добровольцев. Некоторые из них пришли с цветами в НИИ Склифосовского. Их вручили женщинам-врачам, которые работают в праздничный день.

Столичные инспекторы дорожного патруля ЦОДД также поздравили женщин-водителей с Международным женским днем. Дамам за рулем раздали 500 праздничных шоколадок, сообщается в микроблоге центра в Twitter.

Шоколадки были упакованы в розовую обертку с изображением большой восьмерки в виде дороги, по которой едут машины.

Волонтеры подарили цветы женщинам-врачам в НИИ имени Склифосовского

общество праздники

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