09 февраля, 22:16Общество
Туман с видимостью до 100 метров ожидается в Подмосковье до утра 10 февраля
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Туман с видимостью от 500 до 100 метров ожидается местами по Московской области до 10 часов 10 февраля, сообщает пресс-служба подмосковного управления МЧС РФ.
Специалисты призвали граждан быть предельно внимательными при нахождении на улице, сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости гражданам советуют обращаться в экстренные службы по номеру 112.
Ранее синоптики предупредили, что в середине следующей недели, с 10 по 16 февраля, ожидаются кратковременные заряды снега. Так, 13-го числа может выпасть до 3 сантиметров. При этом метелей или сугробов не ожидается.
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