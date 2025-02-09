Туман с видимостью до 100 метров ожидается в Подмосковье до утра 10 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туман с видимостью от 500 до 100 метров ожидается местами по Московской области до 10 часов 10 февраля, сообщает пресс-служба подмосковного управления МЧС РФ.

Специалисты призвали граждан быть предельно внимательными при нахождении на улице, сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости гражданам советуют обращаться в экстренные службы по номеру 112.

Ранее синоптики предупредили, что в середине следующей недели, с 10 по 16 февраля, ожидаются кратковременные заряды снега. Так, 13-го числа может выпасть до 3 сантиметров. При этом метелей или сугробов не ожидается.

