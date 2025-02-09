Переменная облачность без осадков прогнозируется в Москве 9 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве в воскресенье, 9 февраля. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем столбики термометров в столице покажут от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от минус 1 до минус 6 градусов.

Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 770 миллиметров ртутного столба.

Температура до минус 10 градусов будет преобладать в ночное время на следующей неделе в столице, предупредил ранее синоптик Роман Вильфанд. По его словам, снега в начале недели не будет. Однако вторая половина ожидается более облачной, и с четверга могут быть небольшие осадки, добавил он.

