Первая партия полевой формы для участников СВО будет готова через неделю

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Первая партия полевой формы для участников специальной военной операции на Украине будет готова через неделю. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова учредителя компании "Опытно-конструкторское бюро "Гардарика" Артема Степаненко.

Пошив новой формы для военнослужащих осуществляется по гособоронзаказу на производстве Гаврилов-Ямского льнокомбината в Ярославской области. Началось производство одежды около месяца назад. В настоящее время на производстве работают 50 человек, которые могут сшить порядка 5 тысяч комплектов за месяц.

По словам Степаненко, планируется нанять еще 500 человек, открыть цех в Тульской области и в одной из кавказских республик.

Учредитель компании подчеркнул, что первая партия формы будет готова через неделю. Один комплекс отправят на "приемку". Если будет положительный результат, тогда партия военной формы поступит на склады Минобороны, после чего ее перераспределят по подразделениям.

Генеральный директор компании Ксения Дугельная рассказала, что новый образец летней военной формы неформально работники предприятия называют "семицветом", так как используется камуфлированная ткань из семи цветов. Она также добавила, что для пошива используются только материалы российского производства.

В свою очередь, Степаненко заявил, что летнюю форму, которую одобрило Минобороны, разрабатывали в течение двух лет. Комплект состоит из тактической куртки, брюк, боевой рубахи и кепки.

Дугельная отметила, что брюки разработаны с набедренными карманами, в которые входит по четыре автоматных рожка в каждый. Также возможно отрегулировать высоту колена. Внутрь вставляются наколенники из неопрена.

Боевая рубаха выполнена из хлопковой ткани с добавлением эластана (5%). Кроме того, она пропитывается спецсредствами, защищающими от впитывания запахов. На каждой рубашке есть карманы для установки налокотников. Также ее можно надевать под бронежилет.

Новая куртка выполнена из хлопкополиэфирной ткани, которая состоит на 50% из хлопка и на 50% – из полиэфира.

"Если на куртку надеть бронежилет, то остается доступ в боковые карманы", – отметила Дугельная.

Она также пояснила, что куртка состоит из 88 деталей, брюки – из 92, рубаха – из 35. Одежда из комплекта старой формы шилась максимум из 30 деталей.

Степаненко заявил, что образцы формы, которые были одобрены министерством обороны, находились в линейке, но их дорабатывали. Также экспериментальные образцы проходят в данный момент испытания в зоне СВО. Учредитель компании уточнил, что модели новой формы были разработаны на собственные средства.

"Все думают, что это небольшая сумма, а она исчисляется десятками миллионов", – заключил Степаненко.

Ранее сообщалось, что Минобороны РФ разработало новую форму для военных, принимающих участие в спецоперации на Украине. Во внешний вид формы не вносили серьезных изменений. Он уточнил, что будет улучшено качество тканей, швов и утеплителей.



Минобороны РФ разработало новую форму для участников СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!