В России за сутки выявили 12 301 случай COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За прошедшие сутки на территории России выявили 12 301 новый случай заражения COVID-19 – максимум с 16 октября 2022 года. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

За 24 часа в стране скончался 41 пациент с коронавирусом. Госпитализация потребовалась 1 389 гражданам, что на 0,3% меньше, чем днем ранее.

Рост числа госпитализаций зафиксировали в 36 субъектах РФ, снижение – в 38. При этом ситуация не изменилась в 11 регионах.

Ранее сообщалось, что в России появился единый тест на наличие у человека одного из восьми вирусных заболеваний, в том числе гриппа и коронавируса. Система способна менее чем за 30 минут определить наличие одной из инфекций.

Роспотребнадзор заявил об активизации коронавируса в РФ

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