Названо растение, способное моментально снизить холестерин

Фото: AP Photo/Nasser Nasser

Ученые заявили, что семена пажитника могут быстро снизить уровень холестерина в организме. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого опирались на несколько баз данных. В некоторых работах говорилось, что после употребления пажитника уровень холестерина снижался на 15–33%. По мнению специалистов, такой показатель является значительным.

Также выяснилось, что пажитник уже после первого применения способен уменьшать уровень холестерина на 9%.

Ученые объяснили эту способность тем, что в семенах растения содержится много клетчатки. Дальнейшие исследования данного вопроса будут продолжены.

Ранее фитотерапевт рассказал, как облегчить состояние при заражении "Омикроном". Он рекомендовал пить настойки эхинацеи, а также потогонные растения и природные анальгетики.

Кроме того, он посоветовал делать настои из цветов лабазника и спирея, а также сборов из липы и бузины. По словам специалиста, травы обладают природными иммуномодуляторами и анальгетиками. Для лучшего эффекта в день нужно выпивать по 4–6 чашек по одной ложке сбора.