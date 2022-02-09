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общество

9 февраля, 16:56

Врач посоветовал отказаться от кофе после перенесенного "Омикрона"

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Людям, которые переболели штаммом коронавируса "Омикрон", нужно свести к минимуму воздействие на организм стимуляторов, к которым относится и кофе, рассказал врач-невролог сети клиник "Атлас" Игорь Мацокин. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам специалиста, после перенесенной болезни люди часто жалуются на сонливость и снижение работоспособности, поэтому начинают пить больше кофе и напитков, содержащих кофеин.

Мацокин подчеркнул, что это приводит к истощению в организме запасов аденозинтрифосфорной кислоты, которая играет важную роль в обмене энергии и важных веществ. По его словам, после перенесенного коронавируса их содержание в организме и так минимально.

"Кофеин приводит к обезвоживанию и, как следствие, к повышению свертываемости крови, а также к снижению в крови микроэлементов, таких как калий, что негативно влияет на работу сердца и сердечно-сосудистую систему", – пояснил Мацокин.

Невролог добавил, что после болезни кофеин нужно постепенно вводить в рацион.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова рассказала, чем постковидный синдром, вызванный "Омикроном", отличается от состояния, появившегося после заболевания "Дельтой". По ее словам, реже отмечаются признаки тромбозов, а также устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения.

Названы первые симптомы заражения "Стелс-Омикроном"

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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