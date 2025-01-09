Основатель Megaupload Ким Дотком рассказал о восстановлении после инсульта

Фото: AP Photo/Nick Perry

Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком, испытывает проблемы с памятью и нарушением речи после инсульта. Об этом он рассказал в соцсети X.

В настоящее время он вынужден передвигаться на инвалидном кресле.

"Извините, у меня произошла некоторая потеря памяти и есть проблемы с нарушением речи. Мне также приходится пользоваться инвалидной коляской. Я работаю над восстановлением после инсульта", – отметил Дотком.

Между тем от 5 до 14% инсультов приходится на долю людей в возрасте от 18 до 44 лет. Распространенными причинами инсультов в молодом возрасте являются врожденные нарушения строения мозговых сосудов, наследственность к нарушениям свертывания крови, диссекция стенок сонных и позвоночных артерий и их ветвей.