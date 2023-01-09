Диетолог рассказала, как чувствовать себя бодрым в первый рабочий день после праздников

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Для того, чтобы чувствовать бодрость в первый рабочий день после праздников, следует отказаться от кофе, рассказала диетолог Елена Соломатина. Она рекомендовала сделать выбор в пользу зеленого чая, который содержит и кофеин, и антиоксиданты.

"К зеленому чаю стоит добавить цитрусовые или ложку меда, а еще лучше – имбирь, который усиливает кровообращение. Так же действуют любые специи, это может быть чеснок, перец", – сказала специалист в беседе с RT.

Соломатина добавила, что придаст бодрости также кусочек горького шоколада, особенно если в его составе будет красный перец. Кроме того, в течение дня необходимо каждые полчаса делать по несколько глотков воды, подчеркнула она.

Диетолог пояснила, что уровень энергии после праздников падает из-за того, что обычно в такие периоды происходит набор лишнего веса и накопление жидкости в организме, а пищеварительная система испытывает нагрузки.

Ранее нутрициолог Елена Маркова рассказала, что идеальным напитком для кишечника после новогодних праздников является травяной чай. В частности, из фенхеля, ромашки и тысячелистника.



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