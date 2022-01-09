В России выявили 16 246 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
За последние сутки в России подтвердили 16 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах, как сообщает Оперативный штаб по COVID-19.
Выявлено активно 1 980 (12,2%) эпизодов заболевания без клинических проявлений.
В Москве зафиксировали 3 274 случая COVID-19, в Санкт-Петербурге – 1 323, в Московской области – 1 124, в Свердловской области – 374, в Краснодарском крае – 360.
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 650 849 случаев (+0,15%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста отмечаются в Чукотском автономном округе – 0%.
За последние сутки в России подтверждено 763 смерти от последствий заражения коронавирусом. За весь период по стране умерло 316 163 человека.
Также в Оперштабе сообщили, что за последние 24 часа по выздоровлении выписан 20 751 пациент. Всего с начала пандемии коронавирусом переболели 9 686 912 человека.
Ранее стало известно, что ученые из Института сердца в США выявили опасное свойство антител, возникающих у переболевших коронавирусом людей. Выяснилось, что они способны по ошибке атаковать здоровые клетки органов и тканей организма.
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