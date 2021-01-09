В России выявили 23 309 новых случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за сутки выявили 23 309 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 11,8 процента не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает Оперативный штаб.

Из общего числа заболевших на Москву пришлось 4 900 случаев, на Санкт-Петербург – 3 006, на Московскую область – 1 184, на Нижегородскую область – 443, на Ростовскую область – 395.

Всего в стране заразились коронавирусом 3 379 103 человек во всех регионах.

За последние сутки зафиксировано 470 летальных исходов, выздоровело после прохождения лечения 23 680 человек.

Ранее стало известно, что новая разновидность коронавируса, обнаруженная в Великобритании, передается от человека к человеку быстрее, чем обычный COVID-19.

При этом исследования показали, что новая мутация вируса распространяется тем же путем, что и его "устаревшая" версия, поэтому меры по борьбе с ней останутся прежними.

Также сообщалось, что ВОЗ рассчитывает получить полные данные о российской вакцине от COVID-19 "Спутник V" к концу января.

