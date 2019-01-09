Занятия на улице ограничили в московских школах из-за холодов

Столичные школы ограничили занятия на открытом воздухе из-за холодной погоды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования.
В ведомстве подчеркнули, что если температура в городе достигнет значений, при которых не рекомендуется посещать школы, учителей, учеников и родителей проинформируют дополнительно.
"В условиях морозов учащиеся, оставшиеся дома, продолжат обучение дистанционно", – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что высота столичных сугробов достигла 36 сантиметров. Это на 10 сантиметров больше месячной нормы. По прогнозам, 12 января атлантический циклон принесет снегопады и заметно ослабит морозы. А в канун Старого Нового года потеплеет до нуля.
Ранее сообщалось, что в грядущую пятницу в столице ожидается резкое понижение атмосферного давления. За сутки давление упадет примерно на 15 миллиметров ртутного столба.
Синоптики пообещали оттепель в начале следующей недели
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