Занятия на улице ограничили в московских школах из-за холодов

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Столичные школы ограничили занятия на открытом воздухе из-за холодной погоды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования.

В ведомстве подчеркнули, что если температура в городе достигнет значений, при которых не рекомендуется посещать школы, учителей, учеников и родителей проинформируют дополнительно.

"В условиях морозов учащиеся, оставшиеся дома, продолжат обучение дистанционно", – сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что высота столичных сугробов достигла 36 сантиметров. Это на 10 сантиметров больше месячной нормы. По прогнозам, 12 января атлантический циклон принесет снегопады и заметно ослабит морозы. А в канун Старого Нового года потеплеет до нуля.

Ранее сообщалось, что в грядущую пятницу в столице ожидается резкое понижение атмосферного давления. За сутки давление упадет примерно на 15 миллиметров ртутного столба.

